Van Aert vant dramatisk Tour de France-etappe

Belgiske Van Aert holdt unna for italienske Elia Viviani på oppløpet og sikret Jumbo-Vismas fjerde etappeseier av ti mulige så langt i rittet.

Van Aert er lagkamerat med norske Amund Grøndahl Jansen.

– Jeg kan ikke tro det, at jeg slo alle disse raske gutta i spurten. Dette er over alt annet, sa en rørt etappevinner i et intervju vist på TV 2.

Trøbbel for store kanoner

Det som var forventet å bli en vanlig spurtetappe, ble et stort drama i kampen om den gule ledertrøya. Flere kanoner tapte mye tid. Rundt to mil før mål sprakk feltet opp i vanskelige vindforhold, og en rekke stjerner tapte viktige sekunder i sammendraget.

Franske Julian Alaphilippe økte ledelsen i Tour de France. Blant dem som tapte tid, var blant andre nummer to og tre i sammendraget, Giulio Ciccone og Thibaut Pinot, men også en rekke andre store navn.

Pinot var ventet å være en sterk kandidat til å vinne rittet, men endte opp med å tape 1.40 minutter. I den samme gruppen var også store navn som Rigoberto Urán, Richie Porte og Jakob Fuglsang fra Danmark.

De forsøkte desperat å kjøre seg opp igjen til hovedfeltet, men måtte til slutt se at viktige sekunder glapp før fjelletappene.

Eiking i brudd

Søndag gikk Edvald Boasson Hagen i brudd uten å holde hele veien inn. Mandag var det Odd Christian Eikings tur til å forsøke seg.

24-åringen klinte til tidlig og fikk med seg Tony Gallopin, Anthony Turgis, Natnael Berhane, Mads Würtz Schmidt, Michael Schär.

Bruddet klarte ikke å få den helt enorme avstanden ned til hovedfeltet, men kjempet tappert i front. To og en halv mil før mål ble de hentet inn.

– I dag tenkte jeg at jeg måtte klare å komme meg i brudd, sa Eiking til TV 2.

Videre fortalte nordmannen at det var kanontøft å sitte i front og kjøre.

Samtidig var det stor dramatikk da hovedfeltet sprakk opp og flere sammenlagtskandidater havnet på etterskudd.

På etterskudd havnet også Alexander Kristoff, som endte langt bak tetkampen. Sven Erik Bystrøm ble beste nordmann på 30.-plass.

Nå venter en hviledag tirsdag.

