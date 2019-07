Stine Borgli blir proffsyklist

sport

Avtalen gjelder fra 1. august og varer ut 2020, skriver TV 2.

– For meg er dette kjempestort. Det er utrolig kult å si at jeg endelig er proff, sier Borgli til kanalen.

Groupama-FDJ blir et World Tour-lag fra neste år, hvilket betyr at 29-åringen fra Sandnes kan satse fullt på sykkelkarrieren.

– FDJ viste interesse først for en god stund siden. De har vært veldig formelle og kom med et konkret kontraktsforslag. De virket ryddige fra første stund. De andre har vært litt enklere, så FDJ har vist tydeligere at de ønsker meg. Det fikk meg til å bli trygg på valget. Jeg er ikke der bare for å være listefyll, fortsetter Borgli.

Tidligere i år vant Borgli det spanske etapperittet Vuelta a Burgos sammenlagt, og hun vant også klatretrøya i Tour de Bretagne.

