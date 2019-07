LSK vurderer å anke bot for forsentkomming

sport

– Vi stiller oss uforstående til at NFF velger å ilegge oss en bot på 30.000 kroner, og er skuffet over at utvalget ikke har tatt hensyn til vår redegjørelse for hvorfor vi dessverre ble kraftig forsinket til kampen. To trafikkuhell på veien skapte en helt ekstrem trafikkork ut av Oslo, noe som førte til at også flere Mjøndalen-spillere og fjerdedommer kom for sent til arenaen, står det på LSKs nettsted.

Kampen borte mot Mjøndalen 16. mai ble utsatt i 45 minutter som følge av at LSK kom for sent. I turneringsbestemmelsene heter det at et bortelag som reiser med buss «pålegges å være til stede på kampstedet minimum tre timer før avspark».

Doms- og sanksjonsutvalget legger til grunn for boten at Lillestrøm hadde lagt opp til ankomst senest 16.30, altså halvannen time før oppsatt kampstart. «Tidsplanen LSK hadde lagt opp til innebar således at det, uavhengig av trafikken, ville bli begått et brudd på regelverket», heter det i sanksjonssaken på fotball.no.

