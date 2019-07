sport

Woods hadde en forferdelig åpningsrunde torsdag. Da gikk han hele sju slag over par. Noe bedre gikk det fredag, da amerikaneren gikk ett slag under par. Men med en total på seks slag over par var ikke nok til å få spille de to avgjørende dagene av storturneringen.

Woods startet lovende fredag, men avsluttet dagen med to strake bogeyer.

Dette er tredje gang på 21 deltakelser at Woods ikke klarer cuten. Det samme skjedde også i 2009 og 2015.

