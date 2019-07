sport

Wout Van Aert, som vant den 10. etappen, gikk i bakken med en drøy kilometer igjen å sykle. Belgieren lå an til å kjøre inn til ny bestetid da uhellet var ute og det var knyttet store forventninger til 24-åringen fredag.

Van Aert ble liggende på bakken lenge i smerter. TV-bildene viste at han kolliderte med et gjerde i en innersving. Belgieren ble kjørt til sykehus og Tour de France er over for den lovende syklisten.

Laget hans, Jumbo-Vismo, skriver på Twitter at van Aert er ved bevissthet og at han har pådratt seg et kjøttsår i sitt høyre bein.

Familien til Van Aert hadde tatt turen til fredagens tempoetappe i Pau for overvære at belgieren skulle kjempe om seieren.

(©NTB)