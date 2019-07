Tunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk

sport

– Det er ganske jævlig, egentlig. Det er kjedelig, og det blir veldig uvant. Jeg har reist rundt og hoppet på ski 200 dager pluss de siste ti årene. Jeg vet ikke hvordan dette blir i det hele tatt, sier Fannemel til NTB.

Han har akkurat fått resultatene etter å ha sjekket kneet hos Olympiatoppen. Torsdag gikk det galt for hopperen i polske Wisla. Han landet på 140 meter, gikk ut i spagaten og forlot bakken med store smerter i kneet.

Undersøkelsene viser at han har pådratt seg skade både i korsbånd og menisk i det venstre kneet.

– Det blir i hvert fall ni måneder uten skihopping. Sesongen ryker vel, sier en skuffet Fannemel.

Han hadde sjekket kneet også i Polen. Allerede da fikk han signaler om at det kunne vært korsbåndskade. Fannemel forsto fort at det var en alvorlig skade da han gikk over ende i Wisla.

– Jeg kjente jo med en gang jeg landet at dette var kneet. Jeg har sett mange hoppere gjøre det samme. Jeg skjønte at med den smerten jeg kjente, så var det nok alvorlig, sier han.

I tillegg til å være VM-vinner, er 28-åringen også tidligere verdensrekordholder i skihopping. I 2015 landet Fannemel på 251,5 meter. Den rekorden sto seg i to år.

