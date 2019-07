Algerie vant Afrikamesterskapet for andre gang

sport

Bagdad Boudjenahs scoring i det andre spilleminuttet var nok til at Algerie fredag vant Afrikamesterskapet for andre gang i historien. Det var ville jubelscener blant Algerie-spillerne da dommeren blåste av.

– Folket mitt har ventet lenge. Jeg er lykkelig, men også sliten. Det er vanskelig å vise følelser nå, men de kommer nok fram når jeg får hvilt litt, sier Algerie-trener Djamel Belmadi.

Senegal-spillerne derimot gikk gråtende av banen. Dette var andre gang de tapte finalen. Senegal led samme skjebne også i 2002.

– Det er 17 år siden vi var i en finale. Vi har kun opplevd skuffelse, sier Senegal-trener Aliou Cissé, som var kaptein da Senegal tapte i 2002.

– Laget har tatt store steg de siste fem årene. En finale avgjøres av små marginer. I dag fortjente vi bedre, tilføyer han.

Overraskende helt

På forhånd skrev mange om duellen mellom Premier League-stjernene Sadio Mané og Riyad Mahrez, men det var en helt annen mann som skulle bli avgjørende.

Al-Sadd-spilleren Boudjenah avgjorde med en merkelig scoring allerede i det andre spilleminuttet. 27-åringen skjøt fra cirka 20 meter via en Senegal-spiller. Ballen gikk i en høy bue og dalte ned i nettet.

Senegal jaktet på sin første triumf i Afrikamesterskapet noensinne. M'Baye Niang var nære ved å sette en perlescoring like før pause. Han dempet og klinte til på volley, men like over.

Misbrukte sjanser

Etter en times spill jublet Senegal. Dommeren pekte på straffemerket etter det han mente var en hands. Men gleden varte ikke lenge. Etter å ha sett på videobildene trakk kamplederen tilbake avgjørelsen.

Senegal fortsatte å presse. Noen minutter senere ble Niang spilt gjennom. Han rundet keeper, men vinkelen ble for skrå, og avslutningen gikk utenfor. Også Ismaïla Sarr fikk en god mulighet, men hans volley fra cirka 14 meter gikk over.

Til tross for at de kastet alt fram i sluttminuttene, klarte aldri Senegal å slå tilbake. Dermed endte det i skuffelse for Liverpool-stjernen Mané og hans lagkamerater. Han var toneangivende da Liverpool i forrige måned vant mesterligaen, men klarte ikke å bære Senegal til gull.

Lagene møttes for øvrig også i gruppespillet. Da ble resultatet det samme.

