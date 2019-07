Warholm smadret sin egen europeiske rekord

sport

I et felt uten flere av Warholms tøffeste konkurrenter, var nordmannen suveren. Kyron McMaster var ventet å kunne gi nordmannen kamp, men fikk problemer med skade underveis.

Han kunne trolig ikke ha målt seg med nordmannen uansett. Warholm løp fantastisk og kom i mål på tiden 47,12. Det er 21 hundredeler bedre enn hans tidligere europeiske rekord. Den ble satt på Bislett i juni.

47,12 er også årsbeste i verden.

Tidenes sjuende beste

– Jeg var veldig giret før løpet i dag. Jeg visste at forholdene var gode og at formen forhåpentligvis var grei. Jeg gjorde noen småfeil, som litt dårlig passering på siste hekk. Det er fantastisk å få en sånn tid som dette og vite at det fortsatt er ting å jobbe med, sa Warholm til NRK.

Med Warholms løp lørdag er det sjuende raskeste på distansen noensinne. Verdensrekorden er på 46,78. Det skjedde på en bane 23-åringen trives godt på. Det var der han tok VM-gull i 2017.

At løpet kom etter en fem ukers treningsperiode smakte kanskje ekstra godt. En årsak til oppholdet var for å prikke formen til VM i månedsskiftet september/oktober.

– Det var veldig fint å se at planen vår fungerer foreløpig, sa Warholm.

Første siden Bislett

Karsten Warholm har ikke konkurrert siden han satte sin europarekord på 400 m hekk under Bislett Games 13. juni.

23-åringen fikk krampe etter rekordløpet på 47,33 og valgte å stå over noen stevner for å prioritere trening. Det så ut til å gi resultater.

Tidligere på dagen hadde en annen nordmann også imponert stort i den engelske hovedstaden. 18 år gamle Jakob Ingebrigtsen slo den 15 år gamle norske rekorden på 5000 meter da han løp på 13.02,03.

