Brann slo tilbake etter nedturen i Europa

Dermed fikk Brann seg en opptur etter å ha røket ut mot Shamrock Rovers i første kvalifiseringsrunde til Europaligaen tidligere denne uken.

Ruben Yttergård Jenssen satte inn det første målet etter 59 minutter, og kun åtte minutter senere doblet Veton Berisha ledelsen. Brann var lenge nære en enda større seier, men klarte i stedet å slippe Stabæk inn i kampen helt på tampen da Daniel Braaten fikk redusere i det 81. minutt.

– Det blir litt for spennende på slutten, når vi egentlig har full kontroll. Vi er ikke helt der vi skal være, men vi er på vei, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Vi skulle gjerne hatt med oss noen poeng på tampen her. Men vi skaper mange problemer for oss selv, og det er en del juniorfeil, sa Stabæks Braaten.

Jan Jönsson ble sendt på tribunen like før slutt – noe han syntes var rart. Fjerdedommer likte ikke at Stabæk-treneren kjeftet på dommeren da han mente det var klar trøyeholding.

– Jeg reagerer litt høylytt, men det må jo være greit, sa Jönsson til Eurosport.

Bamba inne i varmen

Det var Stabæk som startet farligst i Bergen. Fem minutter ut i kampen var Franck Boli plutselig helt alene igjennom, men Brann-forsvaret kunne puste lettet ut da dommer Tom Harald Hagen markerte for en hårfin offside.

Brann-kaptein og midtstoppersjef Vito Wormgoor har slitt med en trøblete lyske og ble ikke klar til kampen. I stedet var det Bismar Acosta og Christian Eggen Rismark som dannet Branns midtstopperpar.

Deretter var det Brann som festet et bitte lite grep. En Daouda Bamba tilbake i varmen yppet seg innimellom, men Brann slet med å spille seg til de helt store sjansene. Bamba spilte sin første kamp fra start etter utbruddet mot Brann-trener Nilsen.

Da de rødkledde tidligere denne uken gikk på en smell mot Shamrock Rovers i første kvalifiseringsrunde til Europaligaen, kom spissen inn som innbytter og scoret. I Nilsens startoppstilling har Bamba imidlertid ikke vært siden seriekampen mot Lillestrøm for én måned siden.

Mye Boli

Etter en halvtimes spill på et glissent Brann Stadion, var det Stabæk som viste seg fram. Boli la fint inn foran mål, men der nådde Daniel Braaten akkurat ikke fram. På det påfølgende hjørnesparket kunne det også fort blitt scoring til gjestene, men fra to meter klarte Boli å heade ballen utenfor.

Like før pause var Stabæk-spissen på farten igjen. Emil Bohinen slo en strålende stikker i bakrom, men inne i boksen fikk Håkon Opdal en avgjørende hånd på ballen da Boli prøvde å heade ballen forbi han. Boli gikk i bakken, og Brann-forsvaret kunne rydde unna bak Opdal.

Det sto 0-0 til pause. Da lagene entret banen igjen, var det Brann som startet best. Etter 55 minutter var Veton Berisha kun centimeter unna å curle ballen inn i det lengste hjørnet.

God Berisha

Fire minutter senere kom første Brann-scoring. Etter et innlegg fra kanten fikk Yttergård Jenssen flikket ballen pent i det lengste hjørnet. Berisha sto på bakerste stolpe og kunne dyttet den i mål for å være på den sikre siden, men var en god lagkompis og rørte ikke ballen.

Ikke lenge etterpå fikk Berisha sitt eget mål da han fint plasserte ballen bak Stabæk-keeper Marcus Sandberg fra rundt 10 meters hold.

Brann så ut til å ha full kontroll, men Braaten reduserte for Stabæk ni minutter før full tid. Det holdt likevel ikke til poeng for de blå.

På overtid fikk Stabæk en gedigen sjanse til å berge uavgjort, men Andreas Hanche-Olsen fikk ikke avsluttet fra god posisjon.

