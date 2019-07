De Gea enig om superkontrakt med United

sport

Det skriver avisen Manchester Evening News søndag. Den 28 år gamle målvakten skal ha avslått en overgang til franske Paris Saint-Germain tidligere i sommer, og skal være klar for å skrive ny kontrakt på Old Trafford.

Det er ventet at De Gea vil skrive under kontrakten, som vil sikre ham over 4,2 millioner kroner i uka, etter at Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap kommer tilbake fra Australia- og Asia-turneen senere i sommer.

Til tross for den solide lønnen skal de Geas motivasjon være at han vil vinne noe med Manchester United. Solskjær og hans trenerteam har gitt spanjolen betydelig støtte og ansvar i det siste.

Torsdag skal Manchester United møte Tottenham i Shanghai. Så går turen til tilbake til Europa og tirsdag 30. juli skal laget møte Kristiansund på Ullevaal.

(©NTB)