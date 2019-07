Midtbanespiller terminerte kontrakten med Kristiansund

sport

Det opplyser eliteserieklubben på sine hjemmesider mandag.

Lepistu har ikke vært på banen for Kristiansund i ligaen denne sesongen, men var involvert i 15 seriekamper for klubben i fjor. Estlenderen har spilt én cupkamp med Kristiansund i 2019.

Midtbanespilleren kom til klubben i desember 2017.

– Oppholdet har ikke blitt helt som noen av oss ønsket. Vi har derfor sammen kommet til beslutningen om at det er best for begge parter å avslutte arbeidsforholdet, sier sportslig leder Kenneth A. Leren i Kristiansund.

