Løyning fra Bærumsvømmerne hadde 14. beste tid i forsøket. Dermed er hun klar for ettermiddagens semifinale. Tiden var 1/100 sekund bedre enn hennes norske rekord satt under NM i Drammen for to uker siden.

Best i kvalifiseringen var canadiske Kylie Masse med 58,91. Semifinalen går under kveldspasset i svømme-VM i Sør-Korea.

På mennenes 100 meter rygg svømte Tomoe Zenimoto Hvas inn til 55,42 og det holdt til 34.-plass og et godt stykke unna semifinaleplass.

