Wormgoor trolig ferdig i Brann

sport

Det bekrefter Branns sportssjef Rune Soltvedt til BA.

Ifølge lokalavisen strakk Brann seg langt for å hente den nederlandske stopperen i sin tid. Med en lønn på over tre millioner kroner i året, er ikke klubben i stand til å strekke seg lengre ettersom inntekter uteblir som følge av at de røk ut allerede i første kvalifiseringsrunde i europaligaen.

– Dette er en helt grei sak. Det er ingen vonde følelser i dette, for Vito er en person vi setter stor pris på å ha i klubben, men vi blir ikke enige nå. En skal aldri utelukke noe i fotballen, ingenting er skrevet i stein. Men avstanden er for stor nå, og sånn er fotballen av og til, sier sportssjefen.

30 år gamle Wormgoor har spilt 70 kamper og scoret 10 mål for Brann siden overgangen fra Aalesund etter 2016-sesongen.

(©NTB)