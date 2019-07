Johansen forlater Brann til fordel for gamleklubben

sport

Det var Fredriksstad Blad som først meldte om overgangen.

– Det har vært interesse også fra andre klubber. Men nå er jeg her fordi jeg har veldig tro på dette prosjektet og er sterk i troen på at vi skal kunne krone sesongen med et opprykk, sier Johansen til lokalavisen.

Spissen ble hentet av Brann før 2018-sesongen og har siden slitt med å få spilletid for bergenserne. I ligaen fikk Johansen 23 kamper for Brann og scoret ett mål.

Spissen fra Gjøvik spilte for Fredrikstad i 2015 da klubben var i 1.-divisjon. Den gang scoret han elleve mål på 19 ligakamper.

Nå er han klar for sin andre periode i klubben som for øyeblikket befinner seg på toppen av tabellen i 2. divisjon, avdeling 1.

Johansen har tidligere spilt for Gjøvik, Raufoss, Lillestrøm (lån), Haugesund, Odd og Vålerenga.

(©NTB)