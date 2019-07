Vanja Stefanovic fikk sparken i Stabæk

sport

– Stabæk Fotball og Stabæk Fotball Kvinners hovedtrener Vanja Stefanovic har blitt enige om at hun fratrer som hovedtrener fra 1. august 2019 og at arbeidsforholdet avsluttes, skriver klubben i en pressemelding.

Hun har hatt mange treneroppgaver for Stabæk Fotball Kvinner gjennom de siste årene, og de siste årene som trener for A-laget.

– Vi takker Vanja for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.

Laget skal framover ledes av Martin Lindmark og Ingvild Stensland, inntil klubben har en permanent løsning på plass.

– Vi har hatt en prosess gående i to, tre uker. Nå er vi kommet fram til en enighet om at det er det beste for begge parter at vi avslutter arbeidsforholdet, sier styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe, til Budstikka.

Stabæk ligger sist i kvinnenes toppserie og har bare ett poeng på de ni kampene som er spilt.

(©NTB)