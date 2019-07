Norsk 15-åring klar for Celtic

sport

Det bekrefter Celtic mandag.

Forsvarsspilleren har skrevet under på en tre år lang avtale med klubben. Han har spilt i Rosenborg siden 2018. Tidligere spilte han for Trygg/Lade.

Hjelde har fire G16-landskamper for Norge. Han er sønn av tidligere fotballproff Jon Olav Hjelde, som spilte i blant annet Rosenborg og Nottingham Forest.

– Det er en stor ære for meg å skrive under for Celtic. Jeg hadde flere tilbud, men jeg vet Celtic er det rette stedet for meg. Jeg ser virkelig fram til de neste årene av karrieren min i en så fantastisk klubb, sier 15-åringen på klubbens nettsider.

