Chelsea utestenger supportere for rasisme

Hendelsen skjedde i hjemmekampen mot Manchester City i desember 2018. Etter kampen fortalte Raheem Sterling at han hadde blitt utsatt for grov, rasistisk hets av enkelte Chelsea-supportere.

Fire supportere ble midlertidig utestengt i påvente av etterforskningen. Nå har klubben valgt å utestenge én supporter på livstid fra Stamford Bridge. Samtidig blir fem supportere utestengt i ett til to år.

– Chelsea finner alle former for diskriminerende oppførsel for avskyelig, og vi vil fortsette å ha nulltoleranse for eventuell tilfeller av rasisme, skriver klubben i avgjørelsen.

Nylig valgte politiet ikke å starte straffeforfølging av de aktuelle personene.

Da politiets avgjørelse forelå, kunne Chelsea fortsette sin egen etterforskning, noe som er grunnen til at avgjørelsen har trukket ut i tid. Som følge av politiets konklusjon var spørsmålet om personene hadde brukt Chelseas billettvilkår.

Forrige sesong økte antall rasismesaker i engelsk fotball med 43 prosent, ifølge tall fra antirasismeorganisasjonen Kick It Out.

