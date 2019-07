Semenya får ikke forsvare VM-tittelen i Qatar

sport

Det bekrefter representanter for Semenya tirsdag. Sveits' føderale domstol har bestemt at den kontroversielle regelen til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) skal tre i kraft.

Regelen krever at Semenya og andre utøvere med naturlig høyt testosteronnivå må ta hormonregulerende medisin for å få lov å løpe distanser på opptil en engelsk mil (1609 meter).

– Jeg er veldig skuffet over å bli forhindret i å forsvare tittelen min, men dette vil ikke stanse meg i å kjempe kampen min for rettighetene til alle de kvinnelige utøverne dette gjelder, sier Semenya.

Friidrettsstjernen gikk til sak mot IAAF, men Idrettens voldgiftsrett (CAS) ga da medhold i kravet fra Det internasjonale friidrettsforbundet.

Senere beordret sveitsisk høyesterett IAAF til å suspendere reglene, men IAAF valgte å anke avgjørelsen. Nå er det altså klart at hun ikke kan konkurrere uten å følge det nye regelverket.

Regelen skulle vært innført fra november i fjor.

Semenya har helt fra starten vært svært kritisk til regelen og har kategorisk avvist at hun ønsker å ta hormonregulerende medisin.

– Jeg vil ikke tillate at IAAF skal utnytte meg og kroppen min igjen. Men jeg er bekymret for at andre kvinnelige utøvere vil føle seg tvunget til å la IAAF dope dem, og teste effekten og de negative konsekvensene av ulike hormonelle stoffer. Dette må ikke få skje, sa hun i juni.

(©NTB)