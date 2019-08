Gresk motstander for Molde i Europa

sport

Etter 0-0 i Hellas hadde kypriotene etter lite overtak, men da franske Nicolas Diguiny sendte Aris i ledelsen etter 14 minutter var rollene endret. Da var det hjemmelaget som måtte framover dersom de skulle sikre avansement.

Det klart de ikke, og dermed vant Aris 1-0 sammenlagt og møter Molde. Blåtrøyene gjorde jobben onsdag da de slo serbiske Cukaricki 3-1 på bortebane. Målscorerne var Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon.

Sesongen i Hellas har ennå ikke startet, men i fjor ble Aris nummer fem. Klubben kommer fra storbyen Thessaloniki..

Først kamp mellom lagene spilles i Molde 8. august. Deretter er det retur i Hellas en uke senere. Vinner Molde dobbeltoppgjøret er de klare for et siste hinder før de eventuelt er kvalifisert for gruppespillet i europaligaen.

(©NTB)