Haugesund videre i Europa til tross for bortetap

Det østerrikske laget ledet 2-0 og så ut til å ha overtaket mot Haugesund, men så dukket Kevin Martin Krygård opp og satte inn reduseringen for gjestene. Dermed hadde de scoret et svært viktig bortemål, og hjemmelaget måtte score to ganger for å sikre avansement.

Det klarte de ikke, og dermed er Haugesund videre til tredje runde i europaligakvalifiseringen. 19 år gamle Krygård scoret også i 2-0-seieren forrige uke og kan være i ferd med å sikre seg heltestatus.

Nå venter den nederlandske storklubben PSV Eiendhoven. De forsvant ut av mesterligakvalifiseringen denne uken etter å ha tapt på bortemål mot sveitsiske Basel. Med seier der vil ett hinder gjenstå før Haugesund er klare for gruppespillet.

Kampen i Graz hadde en spesiell ramme. Hjemmelaget hadde tilskuerforbud etter en tidligere kamp i Europa, og fikk dermed bare ha barn på tribunen.

Selvmål

Haugesund imponerte stort da de slo det østerrikske laget 2-0 hjemme i forrige uke, og også returoppgjøret startet oppløftende for eliteserielaget. Etter tre minutter fikk de kampens første sjanse, men headingen fra Kristoffer Velde gikk like utenfor.

Etter et kvarter spill kom gjestene ned på jorda. Sturm Graz tok ledelsen 1-0 etter et selvmål av Niklas Sandberg. Et innlegg gikk via hodet til Haugesund-spilleren og i mål.

Haugesund ble liggende kompakt og hadde bra kontroll utover i omgangen. Hjemmelaget skapte noen farligheter, men klarte ikke å overliste Haugesund-keeper Helge Sandvik.

Ung helt

Den andre omgangen åpnet forferdelig for Haugesund. Allerede i det tredje minuttet økte Sturm Graz til 2-0. Ivan Ljubic ble spilt fri inni boksen og scoret sikkert. Dermed var det likt sammenlagt.

Etter en drøy time kunne det stått 3-0. En Sturm Graz-spiller fikk heade fritt i feltet, men Haugesund-keeperen var med på notene.

Istedenfor var det unggutten Krygård som skulle avgjøre. Han fyrte løs fra 15 meter. Skuddet gikk opp i nettaket og Haugesund tok et langt steg mot avansement.

Det kunne blitt langt mer spennende da hjemmelaget kom alene med keeper et kvarter før slutt, men Thore Pedersen, som hadde spilt bort ballen like før, reddet på streken.

Hjemmelaget fortsatte å presse på, men klarte ikke å skape ny spenning.

