Ny publikumsrekord da Sarpsborg og Rosenborg delte poengene

Lagenes kapteiner, Joachim Thomassen og Mike Jensen, sto for scoringene i 1-1-kampen lørdag.

– Jeg synes vi produserer de største sjansene utover i annen omgang. Høstsesongen er i gang, og nå starter poengsankingen. Vi har fått inn noen nye spillere som skal gi ny giv i gruppen, så dette lover godt, sa Sarpsborgs Thomassen til Eurosport etter kampen.

Hardt pressede Sarpsborg fikk en drømmeåpning på helt nytt kunstgress, og foran fulle tribuner. 7042 tilskuere hadde møtt opp i solen i Sarpsborg, noe som betød publikumsrekord i eliteserien for de blåkledde. At laget kjemper i bunnen av tabellen, har altså ikke preget publikumsinteressen.

Sarpsborgs forrige publikumsrekord i eliteserien var på 6149 tilskuere og ble satt mot Vålerenga i 2018.

Var ikke lenge i ledelsen

Etter tre minutters spill fikk Amin Askar ballen ute på høyrekanten og slo et godt innlegg som ble stusset videre bakover i feltet. Der kom Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen stormende og stanget inn 1-0 – hans første mål for sesongen.

Rosenborg svarte imidlertid nokså kjapt. 12 minutter ut i kampen driblet Anders Konradsen seg lekkert fri på kanten før han la inn. Inne foran mål klarte ingen Sarpsborg-spillere å klarere ordentlig, og Mike Jensen fikk en enkel oppgave med å utligne.

Dommeren fikk skryt

Det var en underholdende førsteomgang i Sarpsborg, der kampleder Rohit Saggi var en av dem som fikk mest skryt av kampens kommentatorer, Asbjørn Myhre og Tor Ole Skullerud.

1-1 ble stående til pause, selv om Ole Jørgen Halvorsen var nære ved å sende hjemmelaget i ledelsen få minutter før pause. Dessverre for de fremmøtte hjemmesupporterne på stadion i Sarpsborg, nådde han ikke ordentlig fram med hodet på det gode innlegget.

– Det handler om å være skarpe nok i gjerningsøyeblikket når muligheten byr seg, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke etter kampen.

– Strengt med gult kort

Annen omgang åpnet med en stor sjanse til bortelaget. Samuel Adegbenro fikk heade mot mål i god posisjon, men spissens avslutning traff ikke innenfor stengene.

En halvtime før slutt var det Askar sin tur til å sløse med en stor sjanse. Plutselig havnet ballen i beina på Sarpsborg 08-spilleren, som litt uforberedt ikke klarte å styre ballen på mål.

Hjemmelaget fortsatte å skape sjanser. Unge Jørgen Strand Larsen avsluttet med en god heading, men Rosenborg-keeper André Hansen leverte godt keeperspill og fikk avverget.

Kvarteret før slutt gikk Birger Meling i bakken inne i feltet, da det så ut som om han ble taklet av keeper Alexander Letellier. Dommer Saggi mente imidlertid at Rosenborg-spilleren filmet og ga Meling det gule kortet. Reprisen viste at det så ut som en korrekt avgjørelse.

– Jeg mistet balansen litt etter den første taklingen. Jeg mener også at keeperen er borti meg, og jeg synes det er fryktelig strengt med gult kort, sa Meling til Eurosport.

Et rekordantall fremmøtte på stadion i Sarpsborg måtte nøye seg med to tidlige scoringer, for lagene endte med å dele poengene etter 90 minutter.

