Bradley ønsket å hente Meling til USA – fikk nei

I forrige uke kom det et konkret tilbud på Birger Meling fra en MLS-klubb, skriver Adresseavisen. NTB får opplyst fra kilder nær venstrebacken at budet kom fra toppklubben LAFC, som trenes av Bob Bradley og har norske Adama Diomandé i troppen.

Bradley var Melings trener i to sesonger i Stabæk, 2014 og 2015.

På spørsmål fra Adressa om hvorfor Rosenborg takket nei til budet, svarer trener Eirik Horneland følgende:

– Det passet ikke, vi skulle inn i Maribor-kampene. Birger kommer nok til å forsvinne på et tidspunkt, men det passet ikke nå.

Forstår

Meling har gjort sakene sine bra for trønderne etter overgangen fra Stabæk foran 2017-sesongen. Lysluggen sier at han forstår at Rosenborg ikke kunne selge ham nå.

– Vi har noen fryktelig viktige kamper som kommer opp, og vi har full forståelse for at ting er blitt som de er blitt. Så får vi se om det dukker opp nye muligheter etter hvert. Slik er fotballen. Timing er vanskelig, og det skal klaffe for alle parter. Jeg har forståelse for at det ble slik, sier Meling.

Han forteller også at dersom klubbene hadde blitt enige, ville han vurdert et tilbud.

– Jeg synes det var interessant. Jeg har ambisjoner om å prøve meg ute, og jeg håper å få til det en gang. Ikke på død og liv, men jeg håper at det dukker opp muligheter en gang i fremtiden som kan være interessante både for RBK og meg, sier Meling til Adressa.

