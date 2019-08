Sané trolig ute i et halvt år

sport

Sané, som har vært sterkt koblet til Bayern München, skadet seg i forrige helgs Community Shield-kamp mot Liverpool.

Fredag kom det en oppdatering fra Guardiola om spilleren som skal opereres i kneet:

– Jeg vet ikke hvor lenge han er ute. Normalt er det seks eller sju måneder med en slik skade. Forhåpentlig kan vi ha ham tilbake i februar eller mars, sier City-treneren og legger til:

– Det er utrolig dårlig nytt. Han er ung, og jeg håper at han får en bra rehabilitering.

Guardiola kunne samtidig opplyse at veteranen David Silva tar over kapteinsbåndet i klubben etter Vincent Kompany. Han lot spillerne stemme over hvem de ønsket som ny kaptein.

Tittelforsvarer City serieåpner borte mot West Ham lørdag.

(©NTB)