Statsadvokaten i Brasil vil avslutte voldtektssaken mot Neymar

De to Sao Paulo-statsadvokatene Flávia Merlini og Estefânia Paulin sier torsdag at de er enige i politiets vurdering fra 30. juli. Brasiliansk politi konkluderte da med at de ikke kommer til å tiltale fotballstjerna for de påståtte voldtektsanklagene på grunn av mangel på bevis.

– Vi går for å avslutte saken fordi det ikke er tilstrekkelig bevis. Det betyr ikke frifinnelse ennå. Det er fortsatt en mulighet for at dommeren åpner saken på nytt, sa Merlini på en pressekonferanse.

Det er ingen frist for når dommeren må ta sin endelige avgjørelse. Men det er sjelden saker i Brasil gjenåpnes etter at både politi og statsadvokat anbefaler å avslutte etterforskning og henlegge saken.

Nektet å vise bevis

Modellen Najila Trindade Mendes de Souza anklaget Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai, men det ble ikke anmeldt umiddelbart. Neymar har nektet for anklagene og hevdet de dreide seg om forsøk på utpressing.

Statsadvokat Paulin sier modellen ikke ville gi de bevisene hun hevdet å ha, inkludert en video av Neymar der han angivelig angriper henne.

– Politietterforskeren ba henne plugge telefonen sin til en datamaskin så hun kunne se videoen, men hun (Trindade) ville ikke gjøre det. Hun nektet også å overlevere telefonen, og senere sa hun at den hadde blitt stjålet, sier Paulin.

De eneste fysiske skadene funnet på Trindade, var på en finger.

Fremdeles etterforskning

Politiet fortsetter å etterforske Trindade for falsk anmeldelse av voldtekt. Neymar er for øvrig fremdeles under etterforskning i forbindelse med saken, fordi han delte intime bilder og skjermdumper knyttet til kontakten med sin anklager uten hennes tillatelse på nett.

Neymar hevder dette ble gjort av hans pr-team, ikke av ham. Strafferammen for ulovlig publisering er fem års fengsel.

