Botheim senket Tromsø med hattrick – fikk kritikk for feiringen

sport

I sin tredje start for sesongen scoret Botheim tre mål, hans tre første i Eliteserien denne sesongen. Botheim valgte å feire med å late som han frøs, mest sannsynlig på grunn av manglende spilletid. Han fikk streng beskjed av trener Eirik Horneland og sportslige leder Stig Inge Bjørnebye om å ta seg sammen etter feiringen.

– Hvis han får bort tullefakter og konsentrerer seg om det han skal, så blir det bra. Han har igjen en del læring tydeligvis. Unge spillere må lære seg at dette er et lagspill. Hvis de viser tegn til at de ikke forstår det, så havner de veldig fort langt bak i køen igjen, sa Bjørnebye til Eurosport i pausen.

– Hvis han skjønner hva Rosenborg er i kultur, da blir han en flott Rosenborg-spiller. Jeg har sagt til han at det er ikke sånn vi skal ha det i Rosenborg, det er ikke alt han har fått med seg tydeligvis. Det er fint å feire sammen, sa Horneland etter den femte hjemmeseieren på rad.

Botheim selv la seg flat.

– Det var mye følelser inne i bildet. Jeg burde feiret med lagkameratene mine, beklager det. Jeg gjorde det på den tredje scoringen, sa Botheim etter kampen.

Tre mål av Botheim, ett av Gustav Valsvik og ett av Gjermund Åsen gjør at Rosenborg nå ligger på 5.-plass i Eliteserien med 28 poeng. De nærmer seg serieleder Molde, som topper med 36 poeng etter 17 spilte serierunder.

Sparte nøkkelspillere

Horneland valgte å spare flere nøkkelspillere før den viktigste Rosenborg-kampen på år og dag tirsdag. Da møter trønderne Maribor i returoppgjøret i den tredje kvalifiseringsrunden til mesterligaen, med en 3-1-ledelse å gå på fra bortekampen i Slovenia.

Både Alexander Søderlund, David Akintola, Samuel Adegbenro og Marius Lundemo ble spart inn mot tirsdagens nøkkelkamp. I tillegg var Birger Meling ute med karantene og Tore Reginiussen med skade.

Inne var Emil Konradsen Ceide, Erik Botheim, Djordje Denic, Anders Trondsen, Pål André Helland og Gustav Valsvik.

Det så likevel ikke ut til å spille en særlig stor rolle på et halvfullt Lerkendal. Erik Botheim var i fyr og flamme og ga seg ikke før han hadde scoret tre mål.

Kongshavn-tabbe

Etter drøye ti minutter spilte TIL-målvakt Gudmund Kongshavn ballen rett i beina på Ceide, som fant Botheim foran mål. Unggutten gjorde ingen feil, satte inn 1-0 til hjemmelaget og feiret på den kontroversielle måten.

Gustav Valsvik økte til 2-0 da han vendte på en femøring og banket ballen i mål fra fem meter etter 20 minutter.

Fullførte hattrick

Så fikk Tromsø straffe etter at Onni Valakari ble lagt i bakken. Robert Taylor bommet, men på returen headet han inn reduseringen.

Gleden varte bare i tre små minutter for de blåkledde. 3-1 var et faktum da Anders Trondsen fant Botheim i boks, som bredsidet ballen i mål fra kloss hold.

Og Botheim var ikke ferdig. Etter 62 minutter satte han inn sitt tredje for kampen da Ceide slo inn og fant spissen på to meter. Han hadde ingen problem med å nærmest gå ballen i mål.

Scoringene var hans første i Eliteserien denne sesongen.

Vakker scoring av Gamst Pedersen

Kampens vakreste scoring var det likevel tidligere Rosenborg-spiller Morten Gamst Pedersen som sto for. Han bøyde et frispark fra 25 meter rett i krysset. En perlescoring fra «Gamsten».

Mushaga Bakenga hadde en eventyrlig mulighet til å redusere til 3-4, men alene med André Hansen klarte ikke Bakenga å score. Den tidligere RBK-spilleren prøvde å dra av Hansen, men sisteskansen hang med på notene og reddet.

Gjermund Åsen var nådeløs alene med Kongshavn med ti minutter igjen og satte inn 5-2. Da gikk alt håp ut for Tromsø, som hang bra med på 4-2.

