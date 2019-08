Skuffende poengdeling, ingen mål og 90 minutter for King i ligapremieren

sport

Chris Mepham ordnet målet som svært lenge så ut til å avgjøre for vertene. Han sto umarkert og scoret fra kort hold etter vel en times spill.

King spilte hele kampen, men var ikke innblandet i så mye foran motstanderens mål. Mot slutten tok han solid ansvar defensivt for å forsvare ledelsen.

Gjestenes Billy Sharp utlignet etter 88 minutter. Innbytteren hadde bare vært på banen en kort stund før han ordnet 1-1. Sharp har scoret hele 219 mål i de fire øverste divisjonene i England siden 2005-sesongen.

Nærmest Solskjær

King er Norges nest mestscorende i Premier League med 41 mål. Ole Gunnar Solskjær stoppet på 91 mens Steffen Iversen endte opp på 40

King har vært en stabil mann siden han kom til sørkysten fra Blackburn sommeren for fire år siden. Dette er kamper og mål i den engelske eliteserien for ham per sesong: 31 (6), 36 (16), 33 (8) og 31 (11).

Ved siden av King er Ørjan Håskjold Nyland (Aston Villa), Mohamed Elyounoussi (Southampton) og Alexander Tettey (Norwich) de norske gutta i Premier League.

(©NTB)