Keita-dobbel ordnet Godsets første seier siden mai

0-1 for Ranheim 26. mai. 0-2 for Bodø/Glimt 16. juni. 0-4 for Molde 22. juni. 2-2 mot Sarpsborg 08 1. juli. 0-2 for Stabæk fire dager senere. 1-2 for Lillestrøm 14. juli. Og 1-3 for Bodø/Glimt 5. august.

Slik har det sett ut for Strømsgodset i Eliteserien siden de slo Tromsø 3-1 på Marienlyst 19. mai. Kun ett poeng av 21 mulige har blitt tatt på de siste sju ligakampene, men søndag skulle de få en etterlengtet opptur mot Vålerenga. En scoring av Lars-Christopher Vilsvik og to av Muhammed Keita sørget for en meget viktig 3-2-seier til Godset over Vålerenga.

Perle fra Vilsvik

Etter 39 rimelig tamme minutter på Marienlyst tok det skikkelig fyr i teltet etter en corner. Innersvingeren fra nysigneringen Mikkel Maigaard ble klarert, men på første touch klinket Lars-Christopher Vilsvik til. Ballen gikk gjennom hele feltet og i mål.

Scoringen var Vilsviks første i Eliteserien siden juli 2016.

Like etter pause sendte innbytter Muhamed Keita hjemmelaget opp i 2-0. Keita fikk ballen på 30 meter, dro seg inn i banen og plasserte ballen lekkert via stolpen og i mål. Da ble det vill jubel på Godset-benken.

Keepertabbe

Aron Dønnum reduserte like etter for gjestene. Vålerenga vant ballen høyt i banen og Felix Horn Myhre fant Dønnum ute på høyre kant. Dønnum vendte bort Herman Stengel før han plasserte ballen i mål, via hanskene til Godsets nysignering Martin Hansen. Den kunne dansken gjort mer med.

Keita slukket Vålerenga-håpet bare ti minutter senere, da han kom alene med Kristoffer Klaesson. Keita var kald som en fisk da han plasserte ballen under den utrusende målvakten.

20 minutter senere kunne det igjen blitt satt spørsmålstegn til Hansens keeperarbeid. Dønnum svingte inn en corner som traff hodet til Johan Lædre Bjørdal. Noen centimeter foran bokset Hansen ut i løse luften. Headingen til VIF-stopperen gikk rett i mål. Dermed var det 3-2.

Flere mål ble det ikke på Marienlyst. Godset ligger fortsatt sist, men nå er det bare ett poeng opp til Sarpsborg 08 på 15.-plass og to opp til Stabæk. Tromsø på trygg grunn ligger fire poeng over Godset.

Vålerenga tapte søndag sin første kamp siden 0-3-tapet for Rosenborg 16. juni. De ligger nå på 6.-plass, plassen bak RBK, med 25 poeng.

