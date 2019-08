Carlsen kan falle fra hurtigsjakktronen etter dårlig dag i USA

sport

Søndagens tredje og siste oppgjør endte med remis, etter to skuffende tap tidligere på kvelden for Carlsen. Før helgas turnering hadde han ikke tapt et eneste hurtigsjakkoppgjør i år, men han har nå tapt tre av de seks partiene i denne turneringen, og står med kun fem poeng så langt.

Det medfører også at ledelsen hans på hurtigsjakkrankingen nå er mye knappere enn før helga. Som blant andre sjakkommentator Tarjei J Svensen bemerker på Twitter:

– MVL (2858,4) er bare 5 poeng bak Carlsen (2863,4) på hurtigsjakkrankingen og kan gå forbi ham på mandag.

MVL – franske Maxime Vachier-Lagrave – har fire seire på rad etter en remis i første parti i turneringen i St. Louis. Han har fordelen av hvite brikker når han møter Carlsen i mandagens første oppgjør.

Tung søndag

Med svarte brikker fikk den regjerende verdensmesteren Carlsen en svært ugunstig bondestilling i starten av søndagens første parti mot Fabiano Caruana. Det utnyttet Caruana til det fulle. Da amerikaneren fikk satt en bonde i åpen posisjon til bondeforvaltning, forsvant vinnermulighetene til Carlsen drastisk.

Nordmannen prøvde å forsvare etter beste evne og samtidig forsøke å true Caruanas dronning, men forsøket ble forgjeves.

Etter en del brikkebytter ble nordmannen låst i en forsvarssituasjon som etter alle solemerker hadde resultert i sjakkmatt før eller siden. Med lite tid igjen på klokka valgte Carlsen å gi seg mot VM-motstanderen i langsjakk fra 2018.

Aronians kommentar

I søndagens neste parti ble det tap mot Aronian. Carlsen hadde et lite overtak tidlig i partiet, og mye mer tid på klokka, men måtte seg slått for andre gang på en drøy time. Nordmannen ligger dermed fem poeng bak turneringsleder Aronian på en foreløpig 5.-plass. Carlsen har fem poeng av ti mulige. Armeneren har ti og leder turneringen etter fire seire og to remis. Etter oppgjøret kommenterte Aronian at Carlsens nedtur de siste dagene kanskje er et tegn på nye tider.

– Du kan ikke vedlikeholde formen hele tiden. Han gjorde det helt perfekt, og det er ikke slutt ennå – han kan fremdeles vinne turneringen – men er dette tegnet på at det ikke kommer til å gå like glatt resten av året, spør Aronian, ifølge Chess24.

I siste oppgjør kjempet Carlsen seg til remis mot Yangyi Yu.

Turneringen i St. Louis består av hurtigsjakk til og med mandag. Deretter skal det spilles lynsjakk tirsdag og onsdag. Carlsen startet turneringen med tap mot kineseren Ding Liren. Han fulgte deretter opp med seire mot Richard Rapport og Leinier Domínguez.

