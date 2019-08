Landslagssjefen optimist før orienterings-VM: – Vi har løpere som kan vinne gull hver dag

sport

– Vi gleder oss til å komme i gang, sier Rostrup i en pressemelding fra orienteringsforbundet før mesterskapet.

Nå er alle forberedelser unnagjort før VM på hjemmebane.

– Selvfølgelig er det en fordel for oss at mesterskapet går i Norge. Det er et terreng vi skal beherske bedre enn de andre nasjonene. Samtidig så vi under prøve-VM i fjor at spesielt svenskene også er gode i denne type terreng, sier Rostrup.

Tirsdag er det kvalifisering over mellomdistanse der oppgaven til de norske utøverne er å ta seg videre til fredagens finale. Onsdag avvikles langdistanse før det hele avsluttes med stafetter lørdag.

– Kvalifiseringen på mellomdistansen bør være en formalitet for våre løpere. Og når det blir snakk om finaler og kamp om medaljer, skal vi være med helt i toppen.

Under fjorårets VM i Latvia ble det tre gull, og skal vi tro landslagssjefen, har de norske utøverne gode sjanser til å gjøre det minst like bra i år.

– Vi har løpere som kan vinne gull hver dag, og vi har mål om å kjempe helt i toppen på alle distanser. Så får vi telle opp etter mesterskapet hvor mange gull og medaljer vi ender på.

Tirsdagens kvalifisering på mellomdistanse løpes i Sarpsborg, mens finalen, langdistansen og stafettene går i Spydeberg.

(©NTB)