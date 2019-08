Golfekspert har klokkertro på PGA-billett til Hovland

sport

Det norske golftalentet var svært nær å kvalifisere seg til spill på neste års PGA-tour, men endte til slutt to plasser unna i siste turnering. Nå gjenstår årets siste sjanse, Korn Ferry Tour-finals, der Hovland må bli blant de 25 beste sammenlagt på de tre turneringene:

15.- 18. august: Nationwide Children’s Hospital Championship, Columbus, Ohio,

22.- 25. august: Albertsons Boise Open, Boise, Idaho.

30. august - 2. september: Korn Ferry Tour Championship, Newburgh, Indiana.

– Dersom han gjør som han gjorde forrige uke kommer han til å gå baklengs gjennom kvalifiseringen, da holder det i massevis, sier Marius Thorp til NTB.

Han er golfekspert og kommentator for Eurosport og sikter til Hovlands fjerdeplass i PGA-turneringen i Greensboro.

God formkurve

På Korn Ferry Tour-finals stiller blant annet de 75 beste spillerne fra Korn Ferry Tour-sesongen, samt spillerne som endte mellom 126.- og 200. plass på PGA-tourens poengliste.

Kun de 25 beste får innpass på den største golfscenen neste sesong. Dermed er premissene klare for Hovland, men Thorp tror ikke 21-åringen lar seg skremme av presset.

– Han har hatt presset på seg de fire-fem turneringene han har spilt for å prøve å skaffe seg kortet. Så det er ikke nytt for ham å ha press på seg, men han må levere.

– Tre 20.-plasser holder ikke, så han er nødt til å ha en topp-plassering eller to. Og det har han vist at han er mer enn kapabel til å klare, sier Thorp.

Til NTB sier Thorp at han tror en av Hovlands fordeler er at han kommer inn i finalespillet med en god følelse, en formkurve som peker oppover.

– Mange av de andre som går inn i turneringen har enten ikke klart å ta kortene på Korn Ferry Tour og dermed ikke har klart sitt hovedmål denne sesongen. Eller så har de mistet sin plass på PGA-touren. Da blir det en helt annen tankegang.

Ingen krise

Dersom Hovland ikke leverer som forventet, og misser PGA-billetten, vil det ikke bare være en skuffelse for norske golfentusiaster, men også for Hovland selv, tror golfkommentatoren.

– Jeg tror han føler at han hører hjemme på PGA-touren nå. Det vil nok bli en skuffelse umiddelbart, men så tror jeg han vil tenke at han får en hel sesong på Korn Ferry Tour, nivået under PGA. Da tror jeg fort han kommer til å like sjansene sine veldig godt.

– Skal han spille 25 turneringer der gjennom sesongen er jeg bombesikker på at han kommer til å klare det da. Når det handler om å prestere gjennom en hel sesong så er det få som er så stabile som Hovland er, sier Thorp.

Han legger til at det ikke vil være noen krise for Hovland dersom PGA-kortet glipper nå.

– Han er fortsatt ung, så han har mange gode år foran seg.

Dersom Hovland spiller seg til PGA-kort slår han i så fall følge med Kristoffer Ventura, som allerede har kvalifisert seg gjennom spill i Korn Ferry Tour.

