Haaland er på Lagerbäcks liste etter scoringssommer

Salzburg har dominert i Østerrike i flere år og leder serien med full pott på tre kamper.

19-åringen Haaland er oppe i fire mål på tre seriekamper. Det gir ham ledelse på scoringstoppen.

– Han har i hvert fall kommet så langt at jeg kan si at han er inne på vår liste over pluss/minus 35 spillere. Så får vi se hvor han havner når det blir klart for å ta ut laget, sier Lagerbäck til NTB på spørsmål om «hvor setter du Haaland inn i bildet nå?».

– Han fikk jo ikke spille så mye på klubblaget i vår. Nå ser det ut som han har full tillit i Salzburg, og det er nok veldig viktig for hans utvikling. På sikt er det jo også en veldig interessant spiller. Så får vi se hvor langt framme han er i konkurranse med andre spisser (på landslaget).

To sjanser

Norge møter Malta (hjemme) og Sverige (borte) i EM-kvalifiseringen i september. Trolig holder bare seks norske poeng for å opprettholde håpet om EM-plass via kvalifiseringen.

Der fører Spania og Sverige an. Romania er også en vrien motstander. Ved å gi fra seg ledelsen og bare få uavgjort både mot Sverige og Romania hjemme, har Norge mistet viktige poeng.

Lagerbäcks lag kan også gå til EM via UEFAs nasjonsliga. For at det skal skje, kreves seier i ytterligere to kamper.

Det kan se ut som sterke Serbia blir motstander i «semifinalen» i sluttspillet for C-gruppen neste år.

