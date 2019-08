Lundanes raskest i VM-kvalifiseringen, norsk dominans

sport

Lundanes løp inn til dagens beste tid og befestet sin posisjon som en av de aller heteste gullfavorittene under mesterskapet på hjemmebane. Halden-løperens tid var snaue halvminuttet bedre enn nestemann i kvalifiseringen.

– Jeg tok det rolig på slutten, men det gikk jevnt og fint. Jeg er spent på formen. I dag føltes det litt tungt, men kroppen strittet kanskje litt imot, sa Lundanes da han ble intervjuet etter målgang.

Han var ikke bekymret for at kvalifiseringen kostet for mye foran onsdagens langdistanse.

– 24 minutter uten å pushe for mye på slutten koster ikke så mye, sa Lundanes, som må finne seg i å være favoritt både på langdistansen og mellomdistansen i VM.

– Selvsagt vil jeg helst vinne begge deler. Alt handler om dagsformen, smilte Lundanes, som ikke ville røpe om han hadde noen ess i ermet foran onsdagens åpningsdistanse.

Dæhli nummer to

Nærmest Lundanes i det første kvalifiseringsheatet fulgte sveitseren Daniel Hubmann. Franske Luca Basset vant kvalifiseringsheat nummer to, mens Magne Dæhli ble nummer to.

Dæhli gjorde et par feil underveis, men leverte likevel en sterk tid.

Kvalifiseringsheat nummer tre ble vunnet av sveitseren Matthias Kyburz, mens svenske Gustav Bergman ble nummer to.

Dessverre ble det reisepass etter kvalifiseringen for den norske VM-debutanten Paul Sirum.

– Jeg fikk ikke tak på vegetasjonen, og bommet ett minutt på en post. Deretter ble det tre minutter på en annen. Det er for dårlig, sa han om løpet som ga 26.-plass i heatet.

Frol-løperen måtte løpt seg inn blant de 15 beste for å komme til finalen.

Hausken og Olaussen imponerte

De norske VM-håpene imponerte også stort i kvinnenes kvalifisering. I det første var veteranen Anne Margrethe Hausken best av samtlige. Hun hadde russiske Natalia Gemperle nærmest seg på resultatlista.

I heat nummer to løp Kamilla Olaussen inn til beste tid. Lina Strand fra Sverige ble nummer to.

Marianne Andersen måtte nøye seg med tredje beste tid i kvalifiseringsheat nummer tre. Hun var slått av danske Cecilie Friberg Klysner og den svenske medaljegrossisten Tove Alexandersson.

