sport

– Dette skjedde mens han var i bil og kjørte. Kjæresten Henriette var med. Bilen kom til en naturlig stopp, ikke noen kollisjon, selv om det skjedde noe med Sondre. Henriette var veldig snarrådig og fikk ham ut av sikkerhetsbeltet og bilen. Så kom det ganske raskt en syklist som kunne hjerte- og lungeredning. Disse to greide sammen å gjøre de riktige tingene i minuttene før ambulansen kom, sier skiforbundets sjeflege Ola Rønsen til NTB.

Han vil ikke spekulere i hva som lå bak hjertestansen.

– Det vil ytterligere undersøkelser og utredninger kunne gi svaret på, sier han.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, opplyste Rønsen i pressemeldingen der skiforbundet orienterte om hendelsen.

Han har selv besøkt Fossli på sykehuset.

For tidlig

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver.

Det var langrenn.com som først meldte at Fossli hadde hatt et illebefinnende og var innlagt på sykehus, men graden av alvor i hendelsen var da ikke klar.

Rønsens uttalelser kan tyde på at Fossli har vært heldig. Å få førstehjelp i løpet av kort tid etter hjertestans, utgjør ofte forskjellen på liv eller død.

Fossli er del av sprintlandslaget i langrenn. Familien hans ber om forståelse for at man ikke ønsker å kommentere hendelsen ytterligere ut over pressemeldingen.

26-åringen har en individuell seier i verdenscupen i karrieren.

Flere

Flere norske idrettsfolk er tidligere rammet av plutselig hjertestans, noen ganger med tragisk utfall. Norsk idrett mistet i fjor den tidligere langrennsløperen Ida Eide. Hun fikk hjertestans under et mosjonsløp.

Svømmeren Alexander Dale Oen døde under en treningsleir i USA i 2012. Han ble akutt hjertesyk etter en økt, og livet sto ikke til å redde.

Syklisten Bjørn Stenersen fikk et illebefinnende og døde under et ritt i Trondheim i 1998.

Fotballprofilen Ståle Solbakken segnet om på en trening med FC København i 2001 mens han var aktiv, men han fikk raskt hjelp av klubblegen og kom unna hendelsen uten skader.

I 2011 stoppet hjertet til Branns-spiller Carl-Erik Torp å slå under en kamp mot Sogndal. Han fikk umiddelbart legehjelp og klarte seg godt fra den dramatiske situasjonen.

(©NTB)