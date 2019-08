Ryggproblemer stanser Williams i Cincinnati

sport

Ryggskaden tvang nylig Williams til å avbryte WTA-finalen i Toronto. Skaden har ikke blitt vesentlig bedre, og nå trekker hun seg fra WTA-turneringen i Cincinnati.

Williams skulle møte Zarina Diyas fra Kashakstan i første runde, men trakk seg få timer før kamp.

– Jeg har forsøkt alt for å bli klar for spill. Jeg håpet jeg kunne klare det etter sist trening, men dessverre er ikke ryggen bra nok for å spille, sier Serena Williams i en uttalelse via arrangøren.

37-åringen har tatt 23 Grand Slam-titler i sin karriere, kun australske Margaret Court har flere gjennom historien med sine 24. Sist Grand Slam-turnering ble vunnet i 2017 (Australian Open).

Nå må Williams jobbe knallhardt for å bli klar til neste Grand Slam-turnering, US Open. Den turneringen har hun vunnet seks ganger tidligere, senest i 2014.

Turneringen i New York spilles fra 26. august til 8. september.

(©NTB)