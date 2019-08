Lyrisk Lagerbäck om Ødegaard:– Han har alle muligheter til å bli en topp, topp internasjonal spiller

sport

– Jeg har sett litt på treningskampene til Real Sociedad. Han fortsetter å ta steg akkurat som han gjorde i vår i Nederland. Det kjennes gøy at han ser ut til å ha etablert seg såpass fort, sier Lagerbäck til NTB.

– Jeg tror Spania er veldig bra for ham også med tanke på om han skal kunne etablere seg i Real Madrid på sikt. I Norge har vi nok også glemt litt bort hvor ung han er. Martin har jo hele karrieren foran seg.

Best?

– Du har sett tusenvis av fotballspillere. Noen kan man se begrensningene hos tidlig. Er det fortsatt åpent hvor god Ødegaard kan bli?

– Det tror jeg, og jo mer jeg har lært å kjenne ham, jo mer tror jeg at han blir en utrolig bra spiller. Ser du på teknikken, så er det jo ingen som er bedre enn ham. Jeg tror han har alle muligheter til å bli en topp, topp internasjonal spiller, sier Lagerbäck.

Han er ingen mann som strør om seg med store ord til daglig, men det lander noen på Ødegaard nå.

Drammenseren ble hentet til Real Madrid som 16-åring og har siden vært på utlån i Nederlands toppserie i halvannen sesong for Heerenveen og Vitesse Arnhem.

For et par måneder siden valgte Ødegaard Real Sociedad. Det er trolig en klubb som blir nummer sju, åtte eller ni i La Liga denne sesongen.

Strålende

Da Lagerbäck overtok jobben fra Per-Mathias Høgmo, fikk han umiddelbart spørsmål om når Ødegaard ville bli tatt ut. Svensken hadde rett til å være litt oppgitt over repetisjonene fra pressen, men nå to og et halvt år senere sier Lagerbäck dette om det flere kalte «Norges Ødegaard-besettelse»:

– Det var jo helt utrolig at han debuterte i Eliteserien og på landslaget så tidlig. Det er klart det blir en utrolig oppmerksomhet. Martin har håndtert denne oppmerksomheten på en fantastisk måte siden jeg kom inn i 2017, sier Lagerbäck.

– Det er jo veldig uvanlig at så unge spillere er så langt framme som han var da. Jeg blir forbauset om han ikke klarer seg i Spania også. Han har utviklet seg på flere områder det siste året.

Real Sociedad spiller sine tre første seriekamper borte på grunn av oppgradering av hjemmebanen i San Sebastián.

(©NTB)