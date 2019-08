Bom på publikumspost kostet Nordberg VM-medalje

sport

En bom på vei inn mot en publikumspost på golfbanen ble kostbar for den norske veteranen, som hadde kontroll på konkurrentene i bronsekampen på vei ut av skogen og inn på gressteppet mot publikumsposten. Hun løp først et titalls meter nedover, før hun vinklet mot posten.

– Den bommen hadde jeg glemt. Der gikk det mer enn to sekunder, sa 43-åringen da hun fikk se bommen om igjen etter målgang.

– Da jeg passerte arenaen, fikk jeg beskjed om at jeg hadde 40 sekunder opp til medalje, og da var det bare å kjøre, sa Nordberg, som satte opp et tempo i avslutningen som selv gullvinner Alexandersson ikke kunne holde tritt med. Likevel kom hun to sekunder for sent og måtte nøye seg med 5.-plass.

Den russiske tittelforsvareren Natalja Gemperle og finske Venla Harju delte bronsen.

Tok ut alt

Førsteårssenioren Simona Aebersold ledet i mål da Nordberg og Alexandersson kom fossende mot mål. Svensken tok seg helt ut og ble liggende på rett side av målstreken. Hun slo Aebersold med fem sekunder, men var så sliten at hun ikke enset Nordbergs forsøk på å gratulere.

– Jeg var så sliten og hadde så mye melkesyre i beina. Min eneste sjanse var å orientere bra, og så måtte jeg kjempe helt til slutt, sa Alexandersson.

Hun var suveren på langdistansen, men fikk tøff motstand fra Aebersold. Etter 3,5 kilometer var den svenske løperen 3 sekunder foran, i mål etter 5,5 kilometer skilte det altså 5 sekunder.

Nordberg åpnet ikke så bra. Allerede på første mellomtid var hun 1.12 minutter bak lederen og nede på 11.-plass. Ved neste mellomtid var hun tatt igjen med to minutter av Alexandersson. Hun hadde derimot en knallavslutning og var 1.47 bak vinneren i mål.

Kjempejobb

– Det er kanskje min beste mellomdistanse. Jeg har gjort en kjempejobb for å komme opp på dette nivået, sa Nordberg.

– Jeg var irriterende nær bronse uten å greie det, men jeg klarte ikke å være offensiv fra start. Ikke før Tove tok meg igjen klarte jeg å ta skikkelig tak i orienteringen, sa hun.

Marianne Andersen ble nest beste norske kvinne på 12.-plass, slått med 4.14 minutt. Kamilla Olaussen på 16.-plass var 4.58 minutt bak vinneren.

På lørdagens stafett løper Olaussen og Nordberg sammen med Andrine Benjaminsen.

