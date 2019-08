Boksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen

sport

23-årige Srour møtte russiske Jevgenij Vazem i super lettvekt og drev motstanderen tilbake helt fra start.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne å slå ham ut. Jeg går alltid for knockout, fordi det er det publikum vil se. Men han gikk i skjellet sitt og forsvarte seg. Jeg hadde ham flere ganger, så jeg er irritert over at jeg ikke slo ham ut, sa Srour til Nettavisen etter å ha tatt en enstemmig poengseier.

Srour er fortsatt ubeseiret som profesjonell og håper å kunne vise seg fram på hjemmebane neste gang.

– Neste proffkamp med Sauerland blir i Oslo, sa han.

Han har i avtalen med sin promotor at han skal ha amatørstatus også for eventuelt å kunne delta i OL neste år.

Thanderz beseiret den italienske 42-åringen Monica Gentili i lettvekt med en enstemmig poengseier etter åtte runder.

– Jeg var litt nervøs i den første runden, men følte jeg hadde god kontroll, sa hun til VG.

Hun har vunnet alle sine 12 proffkamper og håper på VM-kamp i Oslo i løpet av høsten.

