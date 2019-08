Galatasaray tapte med Linnes på benken

sport

I en kamp med ni gule kort pådro Galatasarays midtstopper Marcao seg to av dem og ble sendt av banen før pause. Recep Niyaz og Hugo Rodallega scoret for hjemmelaget det siste kvarteret.

Mariano spilte høyreback i stedet for Linnes og fikk også ett av de gule kortene.

Et lyspunkt for Galatasaray på en ellers dårlig dag var at den franske verdensmesteren Steven N’Zonzi ble klar for klubben. 30-åringen leies fra Roma for hele sesongen, med opsjon på forlengelse av avtalen eller kjøp.

Tidligere er vingen Ryan Babel og playmaker Jean-Michael Seri hentet til Istanbul-klubben. Begge spilte fredag.

