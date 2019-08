LSK vant «hatkampen» mot VIF

sport

Seieren var LSKs niende på tolv seriekamper. Laget topper tabellen med 29 poeng, fire foran Klepp og Sandviken. Vålerenga på 4.-plass har 23 poeng.

Det tok 40 minutter før det ble måljubel i LSK-hallen i lørdagens kamp. Da sendte Moe Wold vertene i føringen.

Hansen punkterte langt på vei kampen da hun satte inn 2-0 i det 73. minuttet.

Klepp slo Avaldsnes 3-1 etter en god start på kampen. Tameka Yallop scoret 1-0-målet allerede etter 11 minutter, mens Marie Andresen doblet ledelsen før pause. I annen omgang reduserte Rasheedat Ajibade for vertene, men Hanne Kogstad gjorde 3-1 like etter.

Nytt Stabæk-tap

På Sofiemyr tok Arna-Bjørnar en solid borteseier mot Kolbotn. Scoringer av Rikke Bogetveit Nygaard og Milica Mijatovic sørget for 2-0-triumf.

Kolbotn og Arna-Bjørnar ligger likt på tabellen med 17 poeng.

Stabæk sliter tungt i bunnen av tabellen, og heller ikke lørdag ville det seg for bæringene. Vilde Fjelldal og Ina Skaug scoret tidlig for Røa, og da hjalp det lite at Zara Jönsson reduserte på overtid for bortelaget.

Jönssons lag har kun to poeng etter tolv serierunder. Nest sist ligger Fart med seks poeng etter lørdagens 2-2-kamp hjemme mot Lyn.

