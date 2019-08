Mané-perle frelste Liverpool

sport

Senegaleserens scoring helt på tampen av første omgang snudde det meste på hans tidligere hjemmebane.

Liverpool kunne gå til pause med 1-0-ledelse, og i annen omgang var Jürgen Klopps lag betydelig bedre. Etter flere brukbare sjanser ble det også nettsus igjen da Mané utnyttet en blemme i Southampton-forsvaret og serverte Roberto Firmino etter 70 minutter. Brasilianeren trakk seg inn mot midten og sendte inn 2-0 med et pent langskudd.

– For en kamp. Det var ikke en enkel kamp, men det må du forvente på dette tidspunkt i sesongen. Etter å ha spilt 120 minutter på onsdag var det ikke lett å komme hit. Det tok litt tid før vi kom i gang, sa Mané ifølge BBC.

Liverpool vant på straffer mot Chelsea i UEFAs supercup i midtuken.

Adrian-blemme

Begge målene kom på svært uheldige tidspunkter for Southampton, som var i ferd med å spille seg tilbake i kampen da Firmino scoret.

Samtidig ble det spenning på tampen takket være en svært klønete involvering av Liverpool-keeper Adrian. Sisteskansen skulle gjøre en tilsynelatende enkel klarering, men spilte ballen rett i beina på Danny Ings slik at den spratt i mål.

Tre minutter senere fikk Ings en gigantsjanse til å gjøre 2-2, men den tidligere Liverpool-spilleren bommet på ballen. Dermed slapp Adrian med skrekken, og Liverpool innkasserte sesongens annen trepoenger og klatret til tabelltopp.

– Det ble nervøst, for det var ikke over (på 1-2). Vi hadde ti minutter igjen å spille, og det var tøft for oss. Slikt kan skje. Det er en del av fotballen, sa Mané om Adrians tabbe.

Urettferdig?

For Southampton er situasjonen enn helt annen etter to serierunder. Laget har tapt begge sine kamper og har 1-5 i målforskjell.

Så kan man si at Saints, igjen uten Mohamed Elyounoussi i troppen, hadde fortjent mer etter å ha dominert fullstendig de første 45 minuttene lørdag.

Vertene hadde kontroll på det meste og skapte farligheter flere ganger, men sjansene ble ikke store nok til at de resulterte i scoring. Dessuten gjorde Adrian jobben sin de gangene han ble satt på prøve før hvilen.

På overtid i første omgang ble det derimot mål for en tidligere Saints-spiller. Mané fikk ballen fra James Milner, vendte opp og hamret ballen opp i hjørnet fra 16 meters hold.

Liverpool-spillerne fikk trolig en real skyllebøtte av manager Jürgen Klopp i pausen, og det så ut til å fungere. Mohamed Salah og Firmino ble spilt til store sjanser alene med keeper før 2-0-scoringen. Uansett holdt det så vidt for Klopps menn i den vriene bortekampen.

(©NTB)