Neymar fortsatt ute av PSG-troppen

Det avslører PSGs hovedtrener Thomas Tuchel. Han sier at Neymar fortsatt ikke er spilleklar på grunn av en ankelskade.

– «Ney» fullførte ikke treningen med resten av troppen i dag. Det er for tidlig. Vi venter en uke til før han starter opp igjen med resten av gruppen.

Neymar kom til PSG for rekordsummen 222 millioner euro sommeren 2017. Nå forsøker brasilianeren å presse gjennom en overgang tilbake til spansk fotball – enten til Barcelona eller Real Madrid – og det har ført til spekulasjoner om hvorvidt skaden hans er reell. Enkelte mener at Neymar egentlig er frisk, og at det er overgangsspekulasjonene som gjør at han holdes utenfor PSG-troppen.

Den franske storklubbens sportsdirektør, Leonardo, har bekreftet at PSG har snakket med andre klubber som kan tenke seg å kjøpe Neymar. Men inntil videre er han fortsatt PSG-spiller.

– Ingenting har endret seg. Han har tre år igjen av kontrakten. Overgangsvinduet stenger om en måned. For øyeblikket er han min spiller, sier Tuchel.

Neymar har ikke spilt for PSG siden mai. Laget slo Nimes 3-0 i den franske serieåpningen forrige helg.

