Medvedev vant over Goffin i Cincinnati Masters

sport

Medvedev slo overraskende ut verdensener Novak Djokovic i semifinalen lørdag og tok seg videre til finalen hvor han møtte belgiske Goffin (28). Finalen ble jevn, og 23-åringen vant med settene 7-6 og 6-4.

Den unge russeren ligger på 8.-plass på verdensrankingen etter kampen.

ATP Masters 1000-serien ligger like under de fire grand slam-turneringene og ATP-finalene på listen over de viktigste tennisturneringene.

I kvinneturneringen, som også ble spilt i Cincinnati, vant amerikanske Madison Keys (24) over russiske Svetlana Kuznetsova (34). Keys vant også sin i finalekamp med to strake sett på sifrene 7-5 og 7-6.

