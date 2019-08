Tuchel: – Vi må få en erstatter for Neymar

sport

– Han forlater ikke klubben uten at det kommer en erstatter til PSG. Det er det ingen mulighet for, sa Tuchel til den franske TV-kanalen Canal +, etter at PSG søndag tapte 1-2 borte mot Rennes i Ligue 1, skriver fotballmagasinet Goal.com.

– Dersom han blir værende får vi en spiller som kan hjelpe oss med å vinne, fortsetter den tyske treneren.

Neymar har gjennom sommeren blitt hyppig linket til både Real Madrid og Barcelona. Brasilianeren forlot sistnevnte til fordel for PSG i 2017.

Neymar spilte ikke kampen mot Rennes. 27-åringen sliter fortsatt med en ankelskade som har holdt han på sidelinjen siden juni.

Det franske og spanske overgangsvinduet lukker 2. september. Dermed har de spanske storklubbene fortsatt 14 dager på seg til å sikre seg en avtale med Neymar.

– Det er ikke viktig hva jeg tror. I dag spilte han ikke, fordi han ikke har trent som de andre spillerne. Det er situasjonen nå, og den har ikke endret seg, sa Tuchel om Neymar.

I søndagens kamp mot Rennes ga Cavani PSG ledelsen etter 36 minutters spill, men M'Baye Niang og Romain Del Castillo snudde kampen for hjemmelaget.

