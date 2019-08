Tennistalent i sorg trakk seg fra US Open

sport

Konstantin Anisimov ble funnet død mandag. Dødsårsaken er ennå ikke fastslått.

Anisimova har fått et stort gjennombrudd denne sesongen og har foreløpig klatret til 24.-plass på verdensrankingen. I januar spilte den unge amerikaneren seg til 4. runde i Australian Open, og hun tok seg helt til semifinale i Roland-Garros i Paris etter å ha slått ut blant andre tittelforsvarer Simona Halep.

Hun vant juniorklassen i US Open for to år siden og var regnet som en spiller å se opp for i årets utgave av turneringen i New York, selv om hun har hatt en turneringspause på grunn av ryggplager.

Familien Anisimov flyttet i 1998 fra Russland til USA, der Amanda ble født tre år senere.

(©NTB)