Bakenga lånes ut til Ranheim

27-åringen har tidligere spilt i Rosenborg og Molde og har hatt utenlandsopphold i Tyskland og Belgia. Nå fortsetter han karrieren i Trondheim etter en trøblete tid med mye skader i Tromsø.

– Han har noen egenskaper som vi ser etter, en angrepsspiller som truer bakrom. Vi tror vi kan bidra til at Mushaga igjen kan bli den beste utgaven av seg selv. Jobben må han naturligvis gjøre selv, men vi i Ranheim har en god historikk på å jobbe sammen for å få ut det beste av hver enkelt, sier Ranheim-trener Svein Maalen til klubbens hjemmeside.

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen, sier det er til det beste, både for klubb og spiller, at Bakenga får prøve seg i Ranheim.

– Dette gjør vi med tanke på hvor han står hos oss, at vi hentet inn Fitim Azemi og at Brayan Rojas har en positiv utvikling. Det er bedre for både oss og Mush at han prøver seg i Ranheim. Det ligger også en økonomisk besparelse for oss som er viktig for klubben, sier sportssjefen i en pressemelding.

Hovedpersonen selv sier han har satt pris på tiden i Tromsø.

– Jeg har modnet, blitt mer voksen og en bedre person, og så har jeg lært mye og blitt glad i veldig mange folk. Så jeg ville ikke vært turen opp hit foruten, sier Bakenga, som har kontrakt med Tromsø ut året.

