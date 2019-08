Horneland: – Dette er ikke over

sport

– Vi brukte en omgang på å komme i gang, og det er litt leit. Det var forholdsvis jevnt i sjanser og banespill, og da er det litt dumt å tape 2-0, sa han til Viasat.

– Vi gjorde noen grove feil ved scoringene, og på dette nivået blir man straffet for det. Jeg synes vi ødela for oss selv fra start. Søder (Alexander Søderlund) headet hjemover i situasjonen som endte med at vi ga bort straffesparket, i stedet for å spille framover. Marius (Lundemo) spilte på tvers så de kontret og scoret nummer to, fortsatte han.

– Jeg synes vi ble litt passive og engstelige som spilte hjemover og på tvers i stedet for framover slik vi skal. Jeg ville sett mer mental styrke. Vi var litt veike i duellspillet, men etter pause så vi en helt annen utgave av Rosenborg.

Det er den utgaven han vil se i returkampen på Lerkendal neste uke.

– I pausen sa jeg at ingen var på det nivået vi ønsket, men at det var fullt mulig å spille dem ut. Jeg synes vi er fysisk sterkere enn dem og har større motor. Det er fullt mulig å ta igjen de to målene, sa han.

Han tror ikke det er noen fordel for Dinamo Zagreb at laget har spillefri til tirsdagens kamp, mens Rosenborg møter Stabæk lørdag.

– Nei, jeg tror det er en fordel at vi er i kampsesong. VI har mer krefter, og det skal vi vise tirsdag. Først skal vi hjem og slå Stabæk, så skal vi møte opp til returkampen med det deilige utgangspunktet at vi bare skal angripe.

(©NTB)