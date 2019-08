Ullevaal-gresset tålte Rammstein-konserten

sport

Søndag begeistret det tyske bandet over 30.000 publikummere på Ullevaal stadion.

I forkant av konserten var underlaget på landslagsarenaen tildekket av plater i seks døgn, og bandet hadde med seg et av de mest omfattende sceneriggingene i musikkverdenen.

Etter konserten var spørsmålet om gressteppet på Ullevaal ville være i god nok stand til at det kunne spilles landslagsfotball samme sted 5. september. Da skal det norske herrelandslaget spille EM-kvalifisering mot Malta.

Direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF opplyser til NTB onsdag at gresset ser bra ut og at det ikke er behov for nytt gressdekke.

Dermed vil de norske landslagsgutta spille på det samme Ullevaal-gresset som lå der før de tyske rockerne inntok scenen.

Dersom det hadde vist seg at gresset ikke tålte konserten hadde NFF en stående avtale om å få levert nytt gressteppe fra en leverandør på svært kort varsel. Det tar vanligvis bare noen dager etter at det er lagt til det er fullt spillbart.

Norge møter Malta i EM-kvalifiseringen 5. september. Noen dager senere reiser troppen til Stockholm og kamp mot Sverige søndag.

(©NTB)