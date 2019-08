«Bjørnen» Bolsjunov spurtet best i Toppidrettsveka

sport

Bolsjunov staket friskest inn til tiden 1.46.21,6 timer og slo seg i mål rett foran finnen Iivo Niskanen og skotten Andrew Musgrave. Didrik Tønseth ble beste norske på fjerdeplass, men var bare sju tideler bak Bolsjunov.

Bolsjunov har vært en meget god langrennsløper i de to siste mesterskapene med sju sølv og én bronse på samvittigheten.

Johannes Høsflot Klæbo har vært verdens beste løper i samme periode og endte opp på 11.-plass med 10,2 sekunder opp til russeren i front. Kampen om sammenlagtseieren kan fort ende opp som en duell mellom Bolsjunov og Klæbo slik ståa ofte er på vinterstid også.

– Det ble litt rotete i starten og hardkjør mot slutten. Heldigvis fikk jeg med noen bonussekunder. Dette er ikke helt kjørt, sa Klæbo til NRK.

– Jeg overrasket over at jeg klarte å komme meg opp til de tre i tet. Kjedelig med fjerdeplass i spurten, men slik er det noen ganger, sa Tønseth.

Tønseth løper forresten NM i terrengløp lang løype i Frognerparken 13. oktober.

Langrennspensjonisten Petter Northug er på promorunde for sin nye solbrillekolleksjon og stilte også opp i rulleskirennet. Northug ble nylig en av sponsorene til det norske langrennslandslaget. Ikke overraskende endte Northug opp som en av de aller siste i mål. Han endte opp på 102.-plass. Northug kom i mål med én stav og var 20.26,2 minutter opp til 1.-plassen.

Andrew Musgrave avgjorde til sin fordel i langløpscupen på rulleski. Astrid Øyre Slind vant klassen for kvinner.

Best av kvinnene

Heidi Weng var klart best i kvinneklassen og vant med tiden 2.02.2,2. Weng var best fra start til mål. Russlands Natalia Neprjajeva ble nummer to med 1.26,9 minutter opp til Weng. Tvillingene Tirl og Lotte Udnes Weng endte rett bak Neprjajeva som nummer tre og fire.

Weng har vunnet toppidrettsveka sammenlagt hele fem ganger, men i år går hun kun denne lange 1.-etappen på Hitra.

– Dette var veldig greit til det var igjen 25 kilometer. Da tenkte jeg «hva har jeg gjort?». Så fikk jeg drikke, og da kviknet jeg til igjen. Det er moro å kjenne at det fungerer igjen, og heldigvis hadde jeg noen gutter å gå sammen med. Det har løsnet veldig og har fungert veldig bra den siste måneden. Kroppen responderer bedre, og det er mer å gå med, sa Weng til NRK.

Det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson melder seg på årets Toppidrettsveka fra og med etappene i Aure.

Laks

Torsdagens etappe var 47 kilometer lang med start og mål i Fillan. Deler av løpet gikk på fylkesvei 714, den såkalte «Lakseveien». Hitra er en øy der oppdrettslaks og krabbefiske er svært viktig for næringslivet. Laks var for øvrig en viktig del av premiene i arrangementet.

Førdes Gjøran Tefre fra Team Veidekke Vest tok den første spurtprisen. Heidi Weng tok spurtprisen for kvinner. Hun ledet med 33 sekunder på Lotta Udnes Weng på det tidspunktet og hadde økt forspranget betydelig til den andre spurtprisen. Johannes Høsflot Klæbo tok den andre spurtprisen foran nevnte Tefre.

I overkant av 100 av de 135 påmeldte tok seg til mål i et sterkt felt med tilnærmet verdenscupnivå. 23 av de påmeldte i klassen for menn kom aldri til start. Det var mange langløpseksperter på startstrek. I kvinneklassen var det 29 startende.

Det var flere storkanoner på startstrek som ikke var med i Blink-festivalen i Rogaland tidligere i sommer, for eksempel Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo.

Toppidrettsveka avsluttes i Trondheim lørdag. Tre av årets fire etapper teller i sammendraget. Fredag skal løperne gjennom to etapper i Aure. Lørdag avsluttes det hele med klassisk jaktstart i Trondheim.

Toppidrettsveka ble arrangert første gang i 2005.

