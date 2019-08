Femte strake remis for Carlsen: – Lett å se at jeg sliter

sport

Ingen av spillerne greide å skaffe seg noe betydelig overtak, og etter 47 trekk og omtrent fire timer ved brettet endte det med et halvpoeng til hver.

– Det er lett å se at jeg sliter litt. Så langt kommer jeg ingen vei. I går hadde jeg en sjanse (mot Shakhriyar Mamedyarov), og jeg sløste den bort, sa Carlsen til arrangøren etter partiet.

– Sergej stoppet planen min i dag, og jeg greide ikke å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre etter det. Det ble lett for ham å nøytralisere presset mitt. Jeg burde kanskje prøvd noe annet, men jeg kom ikke i gang. Han forsvarte seg veldig bra.

– Endelig fikk jeg bruk for litt av forberedelsene til New York, sa Karjakin med en latter. Han viste til VM-kampen mot Carlsen for snart tre år siden, som endte med tap.

– Magnus skapte noen problemer for meg i dag, men jeg holdt unna.

Magnus Carlsen er nå oppe i 84 langsjakkpartier uten tap, men han sliter med å vinne. Det er han for øvrig ikke alene om i St. Louis. Før onsdagens runde hadde bare to av 24 partier i turneringen endt med seier til en av spillerne, de 22 øvrige med remis.

Onsdag endte de fire første avsluttede partiene med remis, før Ding Liren og Jan Nepomnjasjtsji vant hvert sitt.

Etter fem runder er Carlsen bare et halvt poeng bak Fabiano Caruana, Ding Liren og Vishy Anand, som fører an i turneringen med 3 poeng hver.

– Det er jo langt fra uinntakelig, men jeg sliter som sagt. Lyspunktet er at jeg spilte ganske bra etter hviledagen i Zagreb, og jeg kan jo håpe at det blir slik her også, sa Carlsen.

Torsdag er det hviledag i Sinquefield Cup. Da skal Carlsen etter planen stå for det seremonielle første kastet før baseballkampen mellom St. Louis Cardinals og Colorado Rockies i Major League.

Hans neste motstander ved sjakkbrettet blir Hikaru Nakamura fredag.

