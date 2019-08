Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel

sport

To kilder med kjennskap til saken opplyser til AP at Coleman tre ganger i løpet av 12 måneder ikke har vært på oppgitt sted når dopingjegere har møtt opp for å teste ham.

23-åringen er regjerende USA-mester på 100 meter og et stort gullhåp foran høstens VM i Qatar og neste års OL i Tokyo. I 2017 slo han Usain Bolt i VM-finalen og tok sølv bak Justin Gatlin.

Coleman er VM-klar også på 200 meter.

Utøvere plikter å oppgi sitt oppholdssted slik at dopingjegere kan gjennomføre uanmeldte kontroller. Manglende informasjon om oppholdssted, eller ikke å være på rett sted, regnes som brudd på meldeplikten. Tre slike brudd utgjør grunnlag for en dopingsak som kan medføre to års utelukkelse.

Saker under behandling er ikke offentlige, og derfor uttaler kildene seg til AP mot løfte om anonymitet.

